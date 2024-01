Mercato - PSG : Une offre XXL se prépare pour Mbappé

Axel Cornic

La presse espagnole a relancé le feuilleton Mbappé, avec le Real Madrid qui rêve d’enfin arracher la star française au Paris Saint-Germain. Mais la piste madrilène n’est plus la seule option, puisque ces derniers mois celle menant à Liverpool a refait surface et le moins que l’on puisse dire c’est que l’offre anglaise pourrait être très convaincante.

Ce début d’année nous fait rentrer dans le sprint final pour Kylian Mbappé, dont l’avenir devrait se décider maintenant. Car le Real Madrid ne veut pas revivre un nouveau feuilleton interminable et aimerait que la star du PSG donne une réponse au cours des prochaines semaines.

Le Real Madrid veut une réponse

Selon la presse espagnole, la deadline aurait fixée pour la mi-janvier, même si certains médias laissent entendre que le Real Madrid pourrait attendre jusqu’à la fin du mois voire la mi-février. Du côté de Mbappé on pourrait également décider de rapidement dévoiler une décision, afin d’aborder l’esprit plus serein le reste de la saison et surtout l’été chargé avec l’Euro et les Jeux Olympiques.

Liverpool pourrait frapper fort