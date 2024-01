Mercato - ASSE : Retour surprise, c'est validé à Saint-Etienne

Arnaud De Kanel

En plus d'Irvin Cardona, l'ASSE a enregistré un nouveau renfort en la personne d'Yvann Maçon, de retour de son prêt au Maccabi Tel-Aviv compte tenu de la situation géopolitique d'Israel. Un renfort pour le moins inattendu pour Olivier Dall'Oglio qui s'en réjouit malgré tout.

Alors que la montée en Ligue 1 est encore possible, l'ASSE fait tout pour mener à bien sa mission. Les Verts viennent d'enregistrer la signature d'un attaquant confirmé en la personne d'Irvin Cardona. Olivier Dall'Oglio va également pouvoir compter sur le retour du latéral Yvann Maçon.

«Sportivement, je pense que c'est très bien»

L'ASSE et le Maccabi Tel-Aviv ont décidé d'un commun accord de casser le prêt d'Yvann Maçon à cause de la situation géopolitique d'Israel. Le coach des Verts compte en profiter. « Oui en terme sportif effectivement c'est un garçon que je connais depuis un bout de temps. Sportivement, je pense que c'est très bien, c'est un garçon que j'ai vu faire de très bonnes choses, que j'ai vu grandir. Il a commencé en National et à Saint-Étienne il a quand même fait des très bons matchs, il a joué en Ligue 1 donc sportivement, moi ça m'intéresse », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. Ce dernier a hâte de le voir à l'œuvre.

«En terme sportif, c'est un garçon qui nous intéresse»