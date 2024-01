Mercato - OL : Les premiers renforts trouvés, le boss déballe tout

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé les arrivées de Lucas Perri et Adryelson, débarquant en provenance de Botafogo, un autre club appartenant à John Textor. Une double opération se chiffrant à 7M€ qui fait réagir sur les réseaux sociaux, le montant étant bas. Sur X, le président de l’OL s’est défendu.

Pierre Sage peut compter sur de nouveaux joueurs dans son effectif. Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé les arrivées du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans), pour un montant total de 7M€ en provenance de Botafogo, autre club de la galaxie Eagle . Un intéressement de 50% pourrait s’ajouter sur un éventuel futur transfert. Alors que l’opération fait réagir, puisqu'elle arrange bien l'OL, John Textor s’est défendu sur les réseaux sociaux en réponse à un internaute.

Obrigado Felipe. Some X-journalists are well-known for half-truths, so be skeptical. You are correct. When the transfer is between two controlled clubs, we estimate fair value from TransferMkt and adjust for deal features. In this case, it was only a 50% purchase. https://t.co/LhvmUjmFeH