Mercato - FC Nantes : Pari réussi, il dévoile les coulisses de ce transfert

Thibault Morlain

Pour son premier match avec le FC Nantes, Tino Kadewere a flambé. Face à Pau en Coupe de France, l’attaquant prêté par l’OL a inscrit un doublé en seulement 3 minutes. Cela annonce donc du bon pour le nouveau protégé de Jocelyn Gourvennec. Forcément, après la rencontre, il a été question de Kadewere et l’entraîneur des Canaris en a dit plus sur les coulisses de ce renfort.

Alors que le mercato hivernal n’a ouvert ses portes qu’il y a quelques jours, le FC Nantes a déjà enregistré deux renforts. Les Canaris se sont renforcés dans le secteur offensif avec les arrivées de Bénie Traoré et Tino Kadewere. Le Zimbabwéen a lui été prêté avec option d’achat par l’OL et c’est déjà une réussite pour Nantes. En effet, ce vendredi, face à Pau, Kadewere a inscrit un doublé. De quoi faire le bonheur de Jocelyn Gourvennec qui suivait depuis un moment celui qui évoluait précédemment à Lyon.

Mercato - FC Nantes : Deux joueurs débarquent et annoncent du lourd https://t.co/w50g9lMsMg pic.twitter.com/HYFb7wB6D3 — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« Il voulait vraiment nous rejoindre »

Rapporté par L’Equipe , Jocelyn Gourvennec est revenu sur les dessous de l’arrivée de Tino Kadewere au FC Nantes. L’entraîneur des Canaris a alors confié concernant le Zimbabwéen : « On pensait à lui depuis un petit moment, je le connais depuis très longtemps. On a eu de très bons renseignements avec Paul Le Guen, qui l'avait accueilli au Havre. On a laissé passer le match de Lyon parce qu'on ne pouvait pas parler avec lui avant. Dès le lendemain j'ai échangé avec lui, les dirigeants aussi, il a donné son accord moral pour nous rejoindre, il voulait vraiment nous rejoindre. Des clubs sont entrés dans la danse pendant les huit jours de vacances. Tino a tenu parole, et ça, ça compte ».

« C'est un très très bon joueur »