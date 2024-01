Mercato - FC Nantes : Un joueur part au clash, « c’est merdique »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été pour apporter plus de solutions au FC Nantes dans le secteur offensif, Marquinhos apporte surtout des problèmes à la direction. Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, le joueur a fait savoir qu'il souhaitait disputer un tournoi pour préparer les prochains Jeux Olympiques. Une demande qui agace Jocelyn Gourvennec.

Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Marquinhos était très attendu. Sauf que le joueur de 20 ans est très peu apparu sous le maillot du FC Nantes. L'ailier n'a disputé que 150 minutes depuis son arrivée. Un chiffre qui se justifie aussi par le départ de l'attaquant aux Jeux Panaméricains et par une blessure contractée durant cette compétition. Alors que le FC Nantes navigue dans le ventre mou du classement, Jocelyn Gourvennec espérait enfin compter sur Marquinhos, mais ce dernier a annoncé qu'il souhaitait participer à un tournoi préparatoire pour les JO. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Payet interpelle le FC Nantes et l’OM https://t.co/DKiLWvCMiR pic.twitter.com/6Nqfyg9RJD — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Gourvennec évoque « le problème » Marquinhos

« O n va encore être confrontés au problème de Marquinhos, qui est un problème. C'est un joueur qui déjà parti un mois en octobre (Jeux Panaméricains), qui est revenu blessé, qui veut maintenant faire un nouveau tournoi préparatoire pour les JO, qui veut disputer les Jeux. On le comprend mais ça se bouscule avec nos impératifs. On comprend qu'il ait envie d'y aller et on a le droit de refuser. On peut le laisser y aller et on le perd. Mais si on l'empêche de le faire on le perd quand même. C'est une situation qui est merdique » a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse.

Un retour à Arsenal est évoqué