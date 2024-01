Mercato - FC Nantes : Après Kombouaré, la révolution continue

Arnaud De Kanel

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes. Après avoir éjecté Antoine Kombouaré la saison dernière, les Canaris avaient confié l’équipe première à Pierre Aristouy, maintenu en poste grâce au maintien dans l’élite. Mais il n’aura tenu que 13 petites journées en ce début de saison puisqu’il a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. Il s’agit donc du 19ème entraineur de l’ère Waldemar Kita qui a débuté en 2007.

Le FC Nantes est en révolution permanente. Les Canaris enchainent les entraineurs depuis que Waldemar Kita est à la tête du club et Pierre Aristouy, le successeur d’Antoine Kombouaré, en a fait les frais. Il a été mis à pied après le nul contre Le Havre et s’est fait remplacer par Jocelyn Gourvennec, devenu par la même occasion le 19ème entraineur de l’ère Kita. Denis Balbir est loin d’être convaincu.

Balbir s'interroge sur le choix du FC Nantes

« C’est vrai que le choix de départ de conforter Aristouy m’avait paru surprenant même s’il s’agissait d’un coach du sérail. On l’a vu avec les résultats médiocres, cela n’a pas été suffisant pour sécuriser Waldemar Kita et l’empêcher d’en changer pour quelqu’un de plus expérimenté. Jocelyn Gourvennec représentait aussi l’ancien joueur maison devenu entraîneur… mais avec un CV plus imposant. Est-ce que les résultats ont été bien meilleurs ensuite ? On a bien vu que non ! En même temps, c’est un peu tôt pour juger quand, dans la série, il y a eu un déplacement au Parc des Princes et la réception d’une équipe de Brest dont on ne se rend pas compte de la force réelle mais qui fait une saison plus qu’étonnante », a écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Tout manque de continuité»