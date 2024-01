Mercato - PSG : Le Qatar lâche 175M€ pour satisfaire Mbappé, fiasco en vue ?

Arnaud De Kanel

Le PSG a manqué d’un véritable avant-centre la saison passée et Kylian Mbappé l’avait fait savoir à sa manière, en publiant un message sur son compte Instagram. Ce manque de soutien en attaque était d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le Parisien voulait quitter la capitale. Le Qatar a rectifié le tir cet été en déboursant 175M€ pour deux numéros neuf, à savoir Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani. Mais pour le moment, c’est un échec.

Le mercato estival a permis au PSG de signer une dizaine de nouveaux joueurs. Mis à part Ousmane Dembélé, le club de la capitale n’a pas recruté de stars à proprement parlé mais plutôt des joueurs avec une belle marge de progression. Pour régler un problème pointé du doigt par Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG cherchaient un numéro neuf. Ils en ont finalement recruté deux avec Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos. Au total, les Parisiens ont déboursé 175M€ pour s’attacher les services des deux joueurs qui sont loins de donner satisfaction.

Débuts ratés pour Kolo-Muani et Ramos

Même lorsque vous êtes le PSG, 175M€ pour deux joueurs, ce n’est pas rien. C’est pourtant la somme déboursée déboursée par les dirigeants pour deux attaquants qui comptent seulement 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos n’arrivent pas à faire leur trou et ils commencent même à être déclassés dans la hiérarchie. Dernièrement, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé dans l’axe pour mettre Bradley Barcola sur le côté. Le retour de blessure de Marco Asensio ne devrait pas faire les affaires des deux nouveaux buteurs du PSG, vivement critiqués depuis qu’ils sont arrivés.

