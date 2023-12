Mercato - PSG : Recruté par Paris, il fait une confidence sur son transfert

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani est devenu un joueur du PSG à la dernière intersaison au terme d’un transfert presque trop médiatisé. Entre sa grève d’entraînement afin de faire pression sur ses ex-dirigeants et les problèmes de communication entre l’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain, Kolo Muani a fait savoir que son ancien club s’était initialement montré très clair.

En août dernier, Randal Kolo Muani allait au clash avec l’Eintracht Francfort afin de forcer son transfert au PSG. En effet, alors que le club allemand se refusait à laisser filer l’international français au Paris Saint-Germain, le principal intéressé avait décidé de faire grève en séchant un entraînement.

«Francfort ? Ils voulaient me garder pour le long terme»

Quatre mois après son transfert très médiatisé qui a d’ailleurs coûté 95M€ environ au PSG, Randal Kolo Muani a fait un aveu à Gaffer sur la position initiale de l’Eintracht Francfort sur ce dossier. « Francfort ? Ils voulaient me garder pour le long terme ». Et pour cause, le club allemand avait recruté Randal Kolo Muani en provenance du FC Nantes un an plus tôt seulement en tant qu’agent libre.

Des négociations rocambolesques