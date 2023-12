Mercato - FC Nantes : Après sa signature, il va déjà partir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Moses Simon faisait part de sa joie après avoir prolongé son contrat au FC Nantes. Courtisé par de nombreuses équipes de Ligue 1, le joueur étirait son bail jusqu'en 2026. Certains supporters pensaient donc le voir à Nantes pendant encore plusieurs années. Mais cette prolongation servirait surtout à mieux le vendre lors du prochain mercato.

Arrivé au FC Nantes en 2019, Moses Simon a fait parler de lui ces dernières semaines. Le Nigérian voyait son contrat expirer en juin prochain et de nombreuses équipes de Ligue 1 se sont manifestées pour le récupérer. L'OL, le LOSC ou encore l'OGC Nice avaient pensé à lui avant qu'il ne prolonge son contrat avec le FC Nantes. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Moses Simon (28 ans). L’ailier nigérian, arrivé à l’été 2019 en provenance du Levante Unión Deportiva (La Liga, Espagne), a décidé de poursuivre l’aventure en jaune et vert pour les deux prochaines années. Il est désormais lié au Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2026 » avait déclaré le club.

Moses Simon avait exposé sa joie

Lors d'un entretien au média du club, Moses Simon avait partagé sa joie avec les supporters. « Je suis ravi de poursuivre l'aventure ici et très heureux de rester à Nantes ! Je suis prêt à continuer à me battre pour aider l'équipe à aller le plus haut possible. Ce qui est sûr, c'est que cette prolongation de contrat est une vraie preuve de confiance vis-à-vis du Club, ainsi qu'envers l'équipe » avait-il déclaré.

Un départ ne serait pas exclu