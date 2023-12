Mercato - PSG : Il recale Paris pour signer au FC Nantes

Thibault Morlain

Désormais entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a fait son grand retour chez les Canaris. En effet, il avait évolué avec les Nantais durant sa carrière de joueur. C’est en 1995 que Gourvennec s’était engagé avec le FC Nantes, débarquant alors en provenance de Rennes. Un transfert qu’il voulait absolument et qui l’a mené à notamment refuser le PSG.

Avant d’être entraîneur, Jocelyn Gourvennec a été joueur et durant sa carrière, il en a connu des clubs. Passé par l’OM, le FC Nantes, Rennes, Lorient ou encore Montpellier, celui qui jouait milieu de terrain n’a toutefois pas évolué sous le maillot du PSG. Gourvennec en avait pourtant la possibilité, mais il en a décidé autrement…

Mercato - PSG : Un accord est confirmé pour ce phénomène https://t.co/XFBPf5SROl pic.twitter.com/26oSpUaqlF — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« Il y avait le PSG et le FC Nantes »

Dans un entretien accordé aux médias du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec est revenu sur son arrivée chez les Canaris en 1995 et son choix de recaler le PSG. L’actuel entraîneur nantais a alors confié : « Mon arrivée à Nantes en 1995 ? J’étais à Rennes et Rennes avait besoin de vendre. Il ne me restait plus qu’un an de contrat, j’étais capitaine. Je pensais continuer encore à Rennes en étant jeune. Le club avait besoin de vendre et à ce moment-là, il y avait le PSG et le FC Nantes ».

« J’avais pris mon téléphone pour appeler Paris… »