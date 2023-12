Mercato - PSG : Il lâche un gros message après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Transféré contre un chèque de 90M€ au PSG, Randal Kolo Muani a réalisé des débuts timides sous le maillot parisien. Depuis son arrivée cet été, l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort n'a inscrit que quatre buts en championnat. Mais lors d'une interview publiée ce mercredi, l'attaquant affiche ses ambitions au PSG.

Recrue la plus chère de l'été au PSG, Randal Kolo Muani était très attendu. Mais le buteur tricolore reste en retrait. Sa première partie de saison est décevante et les critiques commencent à monter. Alors l'attaquant a profité d'un entretien accordé à Graffer pour remettre les pendules à l'heure.

Le PSG l’a choqué, il lâche encore une punchline https://t.co/AGqllINm6v pic.twitter.com/fIkEYrDgu1 — le10sport (@le10sport) December 25, 2023

« J'essaie de tout gagner ici, de marquer beaucoup de buts »

Kolo Muani est revenu sur son arrivée au PSG et a annoncé la couleur pour la seconde partie de saison. « Je suis au PSG maintenant, et je suis heureux ici. J'essaie de tout gagner ici, de marquer beaucoup de buts et de rendre les supporters très fiers » a lâché l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort.

Des débuts timides au PSG

Auteur de quatre buts en Ligue 1, Kolo Muani ne va pas devoir se rater en 2024. Surtout que les échéances sont nombreuses. Le buteur sera, notamment, attendu en février prochain, face à la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des champions.