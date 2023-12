Mercato - PSG : Un cauchemar refait surface à Paris

Thibault Morlain

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG aurait déjà bouclé deux transferts pour le mois de janvier. En effet, le club de la capitale s’apprêterait à accueillir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. A 20 et 18 ans, les deux Brésiliens sont attendus dans les prochains jours à Paris. Deux arrivées en provenance du Brésil qui font réapparaitre un cauchemar pour certains fans parisiens. Explications.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique a de nombreuses stars sous ses ordres. Pour autant, l’effectif parisien a quelques carences à certains postes. Des problèmes qui devraient être réglés dans les jours à venir. En effet, alors que la défense centrale et le milieu de terrain ont suscité certaines inquiétudes au PSG, de nouvelles têtes vont débarquer à Paris dans les prochaines heures.

Beraldo et Moscardo arrivent au PSG

Inconnus du grand public il y a quelques jours encore, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo devraient être des joueurs du PSG d’ici peu. Annoncés comme des talents en devenir au Brésil, le défenseur de Sao Paulo et le milieu de terrain de Corinthians devraient être recrutés pour un montant total d’environ 40M€. L'officialisation de leurs transferts pourrait même intervenir avant l'ouverture du mercato d'hiver le 1er janvier.

L’ombre d’Everton et Souza refait surface à Paris

Attendus au PSG, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sortent un peu de nulle part. Et c’est ce qui inquiètent certains fans parisiens, encore traumatisés de la dernière fois que le club de la capitale est allé chercher deux Brésiliens. Pour cela, il faut remonter en janvier 2008, date à laquelle le PSG annonce les arrivées de Souza et Everton. Deux Brésiliens présentés comme deux cracks lorsqu'ils débarquent à Paris. Mais surtout deux noms qui restent encore aujourd’hui parmi les plus grands flops dans l'histoire du recrutement parisien. Beraldo et Moscardo seront-ils les prochains ?