Mercato - PSG : Paris change ses plans pour ce transfert à 20M€

Alexis Brunet

Le PSG devrait officiellement annoncer les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo dans les prochains jours. Les deux cracks brésiliens se sont déjà mis d'accord avec le club de la capitale. Ils débarqueront cet hiver à Paris, même si le milieu de terrain était considéré comme un projet à moyen terme au début. Mais la blessure de Fabian Ruiz a fait changer d'avis les décideurs parisiens.

Après un mercato très ambitieux l'été dernier, le PSG va continuer sur sa lancée cet hiver. Le club de la capitale devrait au minimum accueillir deux renforts. La fenêtre de transferts hivernale n'a même pas encore ouvert ses portes que le champion de France aurait déjà bouclé l'arrivée de deux cracks brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier est un défenseur central pouvant évoluer aussi sur le côté gauche et le second est un milieu de terrain plutôt défensif.

Les deux joueurs arriveront cet hiver

Le mercato hivernal est considéré comme un mercato d'ajustement. Ces arrivées répondent parfaitement aux besoins du PSG car Lucas Beraldo viendra renforcer la défense parisienne, pénalisée par les retours tardifs de blessure de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes. Gabriel Moscardo apportera lui un peu de concurrence au milieu de terrain, secteur de jeu un peu dégarni de l'effectif du champion de France.

La blessure de Ruiz a tout changé