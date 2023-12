Mercato - PSG : Il débarque et déclare sa flamme à Paris

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est devenu une référence du football mondial, en attestent ses boutiques à New York et à Londres. Du point de vue cadre de vie, le PSG peut compter sur Paris et Milan Skriniar se range du côté de l’opinion publique, Paris est « la plus belle ville du monde ».

Le PSG est plus qu’attractif pour les joueurs étrangers et l’une des raisons est universelle : la ville de Paris. La capitale française en fait rêver plus d’un et ce n’est pas Milan Skriniar qui dira le contraire. L’international slovaque a été recruté par le PSG à la dernière intersaison après six années à l’Inter.

«Je sais que c’est la plus belle ville du monde»

Après Milan, place à Paris et sa Tour Eiffel pour Milan Skriniar. Pour PSG TV, le défenseur central slovaque n’a pas tari d’éloges envers la Dame de fer. « Je viens d’arriver dans cette ville et je n’étais jamais venu à Paris. C’est tout nouveau pour moi, mais je sais que c’est la plus belle ville du monde. Je suis allé à la Tour Eiffel, voir ce monument spécial que j’aime la nuit quand il s’illumine. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde dans le monde entier, la Tour Eiffel est spéciale ».

«Je me sens bien dans cette ville, ma famille est heureuse ici»