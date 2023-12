Mercato - PSG : Le vestiaire de Luis Enrique décisif pour ce transfert ?

Thomas Bourseau

Milan Skriniar était annoncé dans le viseur du PSG depuis plus d’une année avant l’officialisation de son arrivée à l’été 2023. En effet, le défenseur qui jouait à l’Inter avait la cote depuis un moment au Paris Saint-Germain, mais a dû patienter pour voir son souhait être exaucé. Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma ont pesé dans cette opération.

Le Paris Saint-Germain a lancé une révolution sportive à l’été 2023. En effet, comme annoncé un an en amont par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG n’a pas menti puisque le club parisien a mis un terme à l’ère des strass et des paillettes pour faire place à un projet plus collectif à l’accent plus français.

Milan Skriniar déboule au PSG, deux cadres du vestiaire responsables ?

Pour ce faire, des joueurs comme Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar ont pris la porte lorsque Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani ont déposé leurs valises. Il en a été de même pour Milan Skriniar. En ce qui concerne le défenseur slovaque qui évoluait à l’Inter, le PSG a été aidé par deux joueurs passés par la Serie A : Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi.

«J’ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Hakimi»