Mercato - OL : Une décision est prise pour ce crack

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Rayan Cherki pourrait claquer la porte de l'OL dès le mois de janvier. En cas de départ cet hiver, le crack de 20 ans devrait être transféré définitivement, et non prêté, et ce, pour qu'il puisse s'inscrire dans un projet pour l'avenir.

Lors du prochain mercato, l'OL devrait se montrer très actif. En effet, les Gones devraient disposer d'une enveloppe d'environ 65M€ pour renforcer leur effectif au mois de janvier. D'après RMC Sport , l'OL aura près de 40M€ en cash et une somme proche de 25M€ issus des potentielles ventes. D'ailleurs, le club présidé par John Textor aurait déjà identifié les joueurs à pousser vers la sortie.

Cherki sur le départ en janvier ?

D'après RMC Sport , Sinaly Diomandé, Rayan Cherki, Jeffinho et Henrique pourraient quitter l'OL lors de la prochaine fenêtre de transferts. En ce qui concerne le crack de 20 ans, il devrait quitter définitivement les Gones .

Mercato - PSG : Une grande bataille se confirme pour ce crack https://t.co/YquEh11Uu2 pic.twitter.com/HYlSzemIEk — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Une vente pour Rayan Cherki ?