Mercato - PSG : Un crack débarque, Paris a eu chaud

Alexis Brunet

Le PSG a fait le pari du Brésil pour son mercato hivernal. Le club de la capitale serait en passe de boucler les transferts de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, deux jeunes cracks auriverde. Ils arriveront dans les prochains jours à Paris. Le club de la capitale a décidé de ne pas attendre l'été prochain pour le second, sous peine de se faire doubler par la concurrence.

Certaines équipes se servent souvent du mercato hivernal pour se rassurer, le PSG lui va plutôt tenter des coups. En effet, le club de la capitale ne va pas accueillir des joueurs d'expérience cet hiver mais des jeunes cracks. Le champion de France aurait mis la main sur Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, âgé respectivement de 18 et 20 ans et n'ayant pas une très grande expérience du haut niveau.

Moscardo a une demi-saison chez les pros

Du haut de ses 20 ans, Lucas Beraldo comptabilise une soixantaine de matchs chez les professionnels. Le défenseur brésilien est tout de même considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat local, doté notamment d'une très bonne sortie de balle. Pour Gabriel Moscardo le total tombe à moins de 40 matchs avec le Corinthians si l'on combine son parcours chez les jeunes et chez les professionnels, cela ne pèse donc pas beaucoup sur la balance.

Paris a eu peur de la concurrence