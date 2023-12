Mercato - PSG : C'est déjà terminé pour cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, il pourrait déjà être bouclé pour le PSG. En effet, Luis Campos a déjà déniché deux renforts à savoir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux jeunes joueurs brésiliens qui arrivent respectivement de Sao Paulo et du Corinthians. Et visiblement, cela suffit au bonheur du club parisien. Mais le PSG a-t-il encore besoin de recruter ?

L'été dernier, le PSG avait dynamité le mercato et commence déjà très fort l'hiver. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale ne recrutera pas de latéral gauche, mais prépare tout de même l'avenir avec l'arrivée des deux jeunes brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Deux transferts qui pourraient d'ailleurs clore le mercato parisien, mais est-ce la bonne stratégie ?

Mercato - PSG : Une recrue plombée par le nouveau crack à Paris ? https://t.co/CPbwpPqfUb pic.twitter.com/Up30LKihJp — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Après Beraldo et Moscardo, c'est déjà terminé ?

En effet, bien que rien ne soit officiel, le PSG semble déjà avoir bouclé les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui débarqueront respectivement en provenance de Sao Paulo et du Corinthians. Au total, le club de la capitale déboursera 40M€ pour les deux jeunes brésiliens. Et visiblement, le recrutement parisien serait déjà terminé, avant même l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le 1er janvier. Avec Beraldo et Moscardo, le PSG s'estimerait donc suffisamment armé pour terminer la saison.

Le PSG reste à l'affût, mais...

Il faut dire que l'effectif est déjà conséquent. L'arrivée de Lucas Beraldo compense l'absence prolongée de Presnel Kimpembe, qui ne devrait pas rejouer de la saison, tandis que celle de Gabriel Moscardo permet de renforcer l'entrejeu, secteur le moins fourni au PSG. Malgré tout, Luis Campos restera à l'affût si jamais une opportunité se présente, notamment avec un milieu de terrain qui pourrait apporter de la densité physique. Dans le cas contraire, le mercato parisien sera fermé avant même d'avoir commencé officiellement.



Selon vous, le PSG a-t-il raison de clore son mercato ?