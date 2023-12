Mercato - PSG : Une stratégie est révélée pour ce transfert

Benjamin Labrousse

Déjà très actif sur le marché des transferts, le PSG aurait bouclé la venue pressentie depuis plusieurs semaines, de Gabriel Moscardo. Le jeune milieu défensif de Corinthians va donc débarquer à Paris dans les prochaines semaines, alors que le club parisien va dépenser un montant de 20M€ échelonné sur plusieurs années. D’ailleurs, une stratégie a été dévoilée dans cette opération.

Le 1er janvier prochain, le marché des transferts ouvrira officiellement ses portes. Mais le PSG n’a pas attendu le feu vert pour lancer les hostilités sur le mercato hivernal. Le club de la capitale aurait ainsi bouclé les arrivées de Lucas Beraldo, défenseur de 20 ans évoluant à São Paulo, ainsi que celle de Gabriel Moscardo, milieu défensif de 18 ans évoluant à Corinthians.

Paris va payer le transfert de Gabriel Moscardo en trois versements

Journaliste pour le média brésilien UOL Esporte, Bruno Andrade a d’ailleurs lâché des révélations intéressantes concernant l’arrivée de Gabriel Moscardo au PSG. Paris va ainsi dépenser 20M€ + 2M€ de bonus pour le joueur de 18 ans, et a accepté d’échelonner le paiement de cette somme sur trois versements, le tout dans un délai d’un an et demi.

Le PSG utilise couramment une technique sur le mercato