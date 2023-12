Mercato - PSG : Deux départs en janvier ? Les noms sont connus

Benjamin Labrousse

Si beaucoup s’interrogeaient sur les plans du PSG concernant le mercato hivernal, le club parisien a rapidement affiché ses ambitions. Ainsi, Paris a dépensé 40M€ pour les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, deux grands talents brésiliens. Désormais, il se pourrait que le PSG cherche à se débarrasser de deux joueurs indésirables. Explication.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que le PSG est déjà passé à l’action ! Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le club de la capitale va prochainement officialiser les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, en provenance respectivement de São Paulo et de Corinthians.

Le PSG a bouclé une double opération à 40M€

Âgés de 20 et 18 ans, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo représentent deux coups d’avenir pour le PSG. Toutefois, le défenseur et le milieu de terrain rejoindront Paris dès le mois de janvier, et non à l’été prochain comme cela avait pu être évoqué. Une double opération qui aura d’ailleurs coûté 40M€ au PSG (20M€ pour Beraldo, même montant pour Moscardo avec 2M€ de bonus potentiels). Après avoir bouclé ces deux renforts, il se pourrait désormais que Paris se focalise sur des départs.

Le PSG veut se séparer d’Ekitike et de Kurzawa

Car si le PSG avait réussi à se séparer de plusieurs indésirables l’été dernier, certains joueurs actuellement présents à Paris n’entrent toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Comme l’indique le Parisien, ce sont à la fois Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa qui sont susceptibles de quitter le club cet hiver. Le PSG aimerait ainsi se séparer de ces deux joueurs, qui n’ont connu qu’une apparition cette saison…