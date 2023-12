Mercato - PSG : Le Qatar veut boucler un transfert à 60M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Lionel Messi, le PSG voudrait accueillir dans ses rangs son successeur. Agé de 16 ans, Estevão Willian, surnommé Messinho, serait dans le viseur du club parisien, prêt à lever sa clause libératoire de 60M€. Mais la concurrence est forte dans ce dossier. Plusieurs formations de Premier League, mais aussi le Barça songeraient à le recruter.

Le PSG est déchaîné en cette fin d'année 2023. Le club parisien aurait déjà acté l'arrivée de deux espoirs brésiliens, courtisés par les plus grandes formations européennes. Agés respectivement de 18 et 20 ans, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo devraient renforcer les rangs parisiens. Dans les prochaines heures, ils devraient passer leur visite médicale et signer leur contrat avec le PSG. Mais selon la presse espagnole, Luis Campos ne compte pas délaisser le marché brésilien dans les prochains mois.

Le PSG s'attaque au nouveau Messi

Chargé du recrutement parisien, Luis Campos suivrait plusieurs cracks, notamment Estevão Willian. Agé de seulement 16 ans, ce jeune attaquant est déjà comparé aux plus grands, notamment à Lionel Messi. Pour l'heure, Messinho fait ses classes avec les U17 de Palmeiras, mais son arrivée en Europe serait proche. Le PSG serait prêt à lever sa clause libératoire de 60M€ et aurait noué des contacts avec son père selon les informations de Mundo Deportivo . Mais questionné par le média espagnol il y a quelques jours, Estevão Willian semble rêver d'une autre équipe.

Le Barça en plein doute