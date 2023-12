Mercato - OM : Thauvin de retour ? La décision est prise !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses saisons, Florian Thauvin a fait le bonheur de l'OM. Parti de Marseille en 2021, l'attaquant est passé par les Tigres au Mexique et il évolue désormais à l'Udinese en Italie. Mais le champion du monde 2018 se verrait bien revenir en Ligue 1 et pourquoi pas au sein du club phocéen. Le dossier aurait été étudié par les dirigeants, mais cela ne serait pas possible.

L'OM veut se montrer actif sur le mercato. Le club phocéen doit recruter un latéral gauche au profil bien particulier, d'après les informations de RMC Sport . En plus de cela Gennaro Gattuso aurait demandé l'arrivée d'un ailier gaucher, pouvant évoluer sur le côté droit de l'attaque marseillaise.

Thauvin veut revenir à l'OM mais...

D'après les informations de Foot Mercato , Florian Thauvin se verrait justement bien revenir à l'OM. Son dossier aurait même été étudié par les dirigeants marseillais, mais le transfert ne pourrait finalement pas aboutir en raison des finances limitées du club phocéen et du schéma tactique de Gennaro Gattuso.

La mèche est vendue pour la vente de l’OM ? https://t.co/ygLrPpCW2y pic.twitter.com/6hwHjF0d5k — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Un avenir en Ligue 1 pour Thauvin ?

Florian Thauvin ne devrait donc pas revenir à l'OM, mais d'autres formations de Ligue 1 pourraient tenter le coup. Le champion du monde souhaite revenir en France, et certains projets ambitieux pourraient possiblement le convaincre. L'Udinese, son club actuel est pour le moment 17ème de Serie A.