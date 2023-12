Mercato - PSG : Un challenge légendaire pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le destin de Kylian Mbappé semble déjà être tout tracé. Comme l’ont attesté différentes sessions estivales des transferts, le Real Madrid pourrait être la prochaine destination de Kylian Mbappé. À moins que le capitaine de l’équipe de France décide de relever un défi légendaire à Manchester United, projet sportif relancé par l’entrée dans le capital du club d’INEOS, en portant le légendaire numéro 7 des Red Devils.

Manchester United est le club le plus titré de l’histoire du football anglais, devançant Liverpool. À eux deux, les clubs du nord du pays forment d’ailleurs le fameux derby d’Angleterre. Ironie du sort, ils sont également les deux destinations les plus probables de Kylian Mbappé outre-Manche si ce dernier venait à ne pas s’engager en faveur du Real Madrid. D’ailleurs, The Manchester Evening News révèle ces dernières heures, dans la foulée de l’annonce officielle de l’entrée de Sir Jim Ratcliffe dans le capital de Manchester United avec INEOS pour 25% du club, que Mbappé était un objectif de marché. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est sous contrat jusqu’en juin prochain et pourrait arborer la légendaire tunique du numéro 7 des Red Devils.

Mercato - PSG : Un projet de folie envisagé avec Mbappé ? https://t.co/2FSu9NJRFr pic.twitter.com/4YdQLM5xq7 — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Mbappé numéro 7 à Manchester comme George Best ?

Kylian Mbappé et George Best ont un point commun. Avec leurs clubs respectifs, à savoir le PSG et Manchester United, ils ont terminé meilleur buteur de l’équipe lors de plusieurs saisons consécutives. Depuis 2019, Mbappé est le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 et du club, ce qui porte son total à cinq fois. Best, avec Manchester United, l’a fait à six reprises de suite. Mbappé semble être bien parti pour devenir le meilleur buteur de la saison du PSG pour la sixième fois de suite, comme Best, avant d’aller à Manchester United pour y remporter le Ballon d’or qu’il convoite tant l’été prochain ? George Best y avait gagné son Ballon d’or en 1968. Une belle inspiration à suivre pour Kylian Mbappé…

Bryan Robson, «Captain Marvel»

En 2011, des anciens joueurs de Manchester United ont réalisé un sondage du meilleur joueur de tous les temps du club anglais. Et Bryan «Captain Marvel» Robson a été élu par ses pairs. Avec 461 capes à son actif avec Manchester United entre 1981 et 1994, l’ancien milieu de terrain relayeur est la preuve de l’héritage XXL que représente le fait de porter le maillot de Manchester United. Un club légendaire à l’histoire très lourde qui pourrait bien emballer Kylian Mbappé, en quête constante de grands challenges.

«King Eric» Cantona, le premier «Frenchman» à conquérir Old Trafford

Certes, Eric Cantona n’a pas passé 11 années à Manchester United comme George Best ou 13 saisons à l’instar de Bryan Robson, mais l’ex-attaquant français a marqué de son empreinte le club mancunien dans son Théâtre des rêves à Old Trafford. En seulement cinq saisons, Cantona a inscrit 82 buts et a pris le soin de réaliser quelques gestes et célébrations iconiques aux côtés de la fameuse classe de 1992 de Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs ou un certain… David Beckham !

David Beckham, le «Spice Boy» au triplé historique de 1999

L’histoire d’amour entre David Beckham a commencé en 1991, lors de sa dernière année de formation à 15 ans. Repéré par l’entraîneur de légende Sir Alex Ferguson, qui l’a inclus dans le vestiaire professionnel très tôt et lancé dans le grand bain en 1992, Beckham a signé quelques coups d’éclat qui restent encore dans les mémoires comme son but du milieu de terrain face à Wimbledon en août 1996. Son idylle avec Sir Alex Ferguson a connu quelques accrochages dont l’incident du crampon en 2003. Fou de rage, Ferguson avait tapé le crampon d’Ole Gunnar Solskjaer dans le vestiaire d’Old Trafford qui avait terminé sa course sur l’arcade sourcilière gauche de Beckham. Mais au final, Beckham est placé au rang des légendes de Manchester United avec son numéro 7 dans le dos… qu’un certain Cristiano Ronaldo a hérité.

Cristiano Ronaldo, les débuts du fameux «CR7» ont eu lieu à United !