Mercato : Le PSG et l'OM recalés, il lâche ses vérités sur son transfert

Hugo Chirossel

Passé par Chelsea, le Real Madrid ou bien l’AC Milan, Michael Essien s'est révélé dans le championnat de France sous les couleurs de Bastia puis de l’OL. Mais comme l’a confié l’ancien milieu de terrain, il aurait aussi pu rejoindre le PSG ou l’OM, qui étaient également intéressés lorsqu'il évoluait encore en Corse.

« J'ai reçu beaucoup d'offres. J'étais proche de signer à Liverpool lorsque Gérard Houllier était leur entraîneur. Je suis même allé à Melwood pour rencontrer l'entraîneur . » Dans un live diffusé sur Instagram , Michael Essien a fait plusieurs révélations sur sa carrière et les clubs où il aurait pu évoluer. Avant même de rejoindre l’OL puis Chelsea, l’ancien joueur de Bastia a indiqué qu’il n’était pas passé loin de s’engager avec Liverpool.

Mercato - PSG : Il dit non à Paris et réalise son «rêve» au Real Madrid https://t.co/LYc8nydfdY pic.twitter.com/WBD1ofQyQT — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Essien a refusé l’OM et le PSG

À cette époque, plusieurs clubs de Ligue 1 étaient également intéressés par Michael Essien, notamment le PSG et l’OM : « Nous avons discuté et je suis rentré en France, mais les offres venaient toujours du PSG, de Marseille et de quelques autres. Mais j'ai dit à Bastia que je ne voulais pas bouger, et ils ne voulaient pas non plus me vendre à ce moment-là parce qu'ils voulaient que je reste un an de plus, ce qui me convenait parfaitement . » L’ancien international ghanéen (58 sélections) a finalement rejoint l’OL en 2003, après trois ans passés à Bastia. Mais il était intéressé par la possibilité de devenir un joueur du PSG.

« J'étais vraiment coincé entre le PSG et Lyon »