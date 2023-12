Mercato - PSG : Une star de Deschamps va rejoindre Mbappé ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé dispose d’un bel éventail de possibilités pour son avenir. Outre l’évidence qu’est le Real Madrid, le champion du monde tricolore aurait la cote en Angleterre à Liverpool, mais également à Manchester United où Sir Jim Ratcliffe a fait son entrée dans le capital avec INEOS. En plus de Mbappé, le propriétaire de l’OGC Nice penserait aussi à Adrien Rabiot.

Kylian Mbappé va entrer dans les six derniers mois de son contrat au PSG. Ce qui signifie qu’à compter du 1er janvier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain se trouvera dans la possibilité de contractuellement se mettre d’accord avec le club de son choix. Le Real Madrid se préparerait à boucler sa venue comme Relevo le confiait dernièrement.

Kylian Mbappé, tête de gondole du projet INEOS à Manchester United ?

Cependant, Manchester United serait prêt à contrecarrer les plans du Real Madrid avec Kylian Mbappé. En effet, Sir Jim Ratcliffe est officiellement entré dans le capital de Manchester United en rachetant 25% du club à la famille Glazer , et sera en charge de la partie sportive du projet. Le supporter des Red Devils depuis sa plus tendre enfance aurait à coeur de bâtir à nouveau un grand Manchester United et penserait sérieusement à Kylian Mbappé selon The Manchester Evening News.

Après le PSG et l’équipe de France, retrouvailles entre Mbappé et Rabiot à Manchester United ?