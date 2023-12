Mercato - PSG : Quelle est la meilleure recrue de Luis Enrique ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est activé sur le marché. En effet, Luis Campos a offert onze joueurs à Luis Enrique, et notamment Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Selon vous, quelle est la meilleure recrue du PSG ? A vos votes !

A la fin de la dernière saison, le PSG a décidé de se révolutionner. Alors que son équipe a totalement manqué sa deuxième partie de saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi s'est séparé de Christophe Galtier. Et pour remplacer le coach français, le président du PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Dans la foulée, Luis Campos s'est mis au travail pour offrir le meilleur effectif possible à l'entraineur espagnol. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé de nombreux transferts dans le sens des départs, n'hésitant pas à se débarrasser de plusieurs stars mondiales. Plus précisément, Marco Verratti, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et Mauro Icardi, entre autres, ont quitté le club parisien.

Le PSG a enflammé le dernier mercato

En parallèle, Luis Campos a enregistré onze signatures dans le sens des arrivées. En effet, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont tous signé au PSG l'été dernier. En prime, le conseiller football rouge et bleu a activé la clause de rachat de Xavi Simons, mais ce dernier a été prêté dans la foulée au RB Leipzig pour s'aguerrir davantage après son passage à l'Ajax.

Campos a offert onze joueurs à Enrique cet été

Luis Campos a donc métamorphosé l'effectif du PSG lors du dernier mercato estival. Et alors que la première partie de saison vient de s'achever, plusieurs recrues ont disposé d'un temps de jeu conséquent, étant des titulaires indiscutables de Luis Enrique : Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Pour d'autres, ils ont fait partie de la rotation du coach parisien, disposant d'un temps de jeu régulier : Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Enfin, Arnau Tenas et Cher Ndour ont eu peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent.



Selon vous, quelle est la meilleure recrue du PSG ? C'est le moment de voter !