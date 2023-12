Mercato - PSG : Ejecté du club, il prend sa revanche

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas fait dans le détail avec Mauricio Pochettino. Souhaitant lancer un nouveau projet sportif avec Luis Campos, l’Argentin n’avait plus sa place au PSG et a été remplacé par Christophe Galtier à l’été 2022 en prenant la porte en même temps que l’ex-directeur sportif Leonardo. Un an plus tard, Pochettino a pris une petite revanche sur le PSG.

Mauricio Pochettino n’aura pas fait long feu au PSG. Au final, l’Argentin a passé autant de temps au sein du club parisien en tant que joueur qu’entraîneur. À chaque expérience du technicien à Paris, l’histoire d’amour se termina au bout de 18 mois. Invité à prendre la succession de Thomas Tuchel début janvier 2021, lui même viré quelques jours plus tôt, Pochettino a subi le même sort au terme de la saison 2021/2022.

Mauricio Pochettino a orchestré le transfert de Disasi à Chelsea

Un an plus tard, l’ancien technicien du Paris Saint-Germain a rebondi à Chelsea et a mis la main sur une piste défensive du PSG : Axel Disasi. Pour L’Équipe , le désormais ex-joueur de l’AS Monaco a raconté en novembre dernier et en détail le processus de son transfert à Chelsea qui s’est en grande partie concrétisé grâce à l’implication de Mauricio Pochettino.

«Quand on a commencé à discuter, il m'a parlé du match contre le PSG»