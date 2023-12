Mercato - PSG : «Merci à Neymar», l’hommage surprise après son transfert

Thomas Bourseau

En l’espace d’un mois à Lisbonne pendant le Final 8, Neymar s’est mué comme un leader du Paris Saint-Germain qui s’était hissé jusqu’en finale de la Ligue des champions d’après le témoignage d’Ander Herrera. L’ancien joueur du PSG a tenu à défendre Neymar après son transfert.

Du haut de ses 25 ans et au top de sa carrière, Neymar débarquait au PSG à l’été 2017 après une saga rocambolesque et un « Se Queda » de Gerard Piqué traduit littéralement par « Il reste ». Le Brésilien claquait la porte du FC Barcelone pour 222M€.

Herrera : «C’est une personne fantastique, il est devenu un leader ce mois-ci dans cet hôtel»

Et bien que son passage au PSG n’ait pas été couronné de succès et qu’il a été critiqué pour son transfert avorté au Barça à l’été 2019 après avoir poussé pour retrouver son ancien club, Neymar a été un véritable leader dans l’épopée du PSG jusqu’en finale de Ligue des champions en 2020 selon Ander Herrera qui a lâché ses vérités sur le statut de Neymar au Final 8 de Lisbonne pour Colinterview . « Le Final 8 ? À Lisbonne, ce mois enfermé à l’hôtel a créé quelque chose de spécial dans l’équipe, dans le groupe. Merci aussi à Ney, parce que les gens ne le voient pas comme un leader, mais il l’était. C’est une personne fantastique, il est devenu un leader ce mois-ci dans cet hôtel. Il a rassemblé l’équipe. Il voulait vraiment faire quelque chose de spécial. Finalement, nous n’avons pas réussi à le faire, mais je pense que nous étions si près ».

PSG : «Je n’ai jamais rien vu de tel» Neymar l’a fait halluciner ! https://t.co/6hUDre8TIh pic.twitter.com/kQGAUbLH2D — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le PSG rend un hommage à Neymar

Trois ans plus tard, le PSG a vendu Neymar en faisant de lui à la fois le transfert le plus cher et la meilleure vente du club (90M€). Par le biais d’un communiqué publié dans la foulée du transfert de Neymar à Al-Hilal, le Paris Saint-Germain a rendu hommage à la star auriverde. « Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club. ».

Al-Khelaïfi : «Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar»