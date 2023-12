Mercato - PSG : Un gros mensonge révélé sur le départ de Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’aura tenu que deux années au PSG avant de plier bagage et de vivre son rêve américain à l’Inter Miami. Cependant, il se trouverait que l’Argentin cache bien son jeu. Alors qu’il crache son venin sur le Paris Saint-Germain depuis son départ, Jérôme Rothen a rétabli la vérité dans ce feuilleton ces dernières semaines.

Arrivé à l’été 2021 après l’échec de sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’aura finalement pas profité de la clause incluse dans le bail convenu avec le PSG lors de sa venue, à savoir une troisième saison optionnelle. Et pour cause, à en croire ses déclarations pour Mundo Deportivo en juin dernier dans la foulée de son départ, l’Argentin n’a pas vu la vie en rose à Paris.

Messi a révélé ne pas avoir été «heureux» au PSG

« Ce sont deux années où je n'ai pas été heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien ». Un message clair donc de la part de Lionel Messi. Cependant, il se pourrait que Messi ait quelque peu maquillé la vérité. D’après Jérôme Rothen, le champion du monde argentin souhaitait, comme les autres stars parties à la dernière intersaison, rester au PSG. « Nasser Al-Khelaïfi a tranché dans le vif, il a vraiment tranché dans le vif. Il y a des joueurs qui avaient resigné, exemple Verratti, il l’a mis dehors. Comme Neymar, comme Messi… Ils voulaient tous rester ».

«Messi peut mettre des tirs au PSG, comme par hasard, il voulait rester»