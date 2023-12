Mercato - PSG/OM : La polémique a éclaté avec ce transfert

Thibault Morlain

Attendu depuis près d'un an maintenant, Milan Skriniar a posé ses valises au PSG cet été. Mais le Slovaque n'a pas été le seul renfort en défense à Paris au mercato. En effet, le club de la capitale a lâché 45M€ pour recruter Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Une arrivée du Français qui a ravivé une polémique concernant également l'OM.

Après l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich, Lucas Hernandez découvre son troisième club en professionnel avec le PSG. Et par la même occasion, le Français évolue pour la première fois en Ligue 1. Pour autant, il y a quelques années, Lucas Hernandez ne s'imaginait pas forcément signer au PSG. La raison ? Ses origines marseillaises. « J'aime Marseille, je suis Marseillais, ce serait un peu compliqué d'aller à Paris mais tout peut se passer dans cette vie », avait lâché Lucas Hernandez, qui, de plus, à plusieurs reprises, avait répété son affection pour l'OM.

« T'es pas le bienvenu »

Forcément, quant on connait la rivalité entre l'OM et le PSG, au moment de la signature de Lucas Hernandez, les supporters parisiens ont vu rouge. Président du CUP, Romain Mabille avait tenu des propos très forts sur les réseaux sociaux : « T'es pas le bienvenu le Marseillais... Et on te le fera savoir ». De plus, Lucas Hernandez avait reçu un accueil particulier au Parc des Princes lors de la rencontre face à Lorient puisque qu'une banderole avait été déroulée, sur laquelle on pouvait lire : « On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une ».

« Je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM »