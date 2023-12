Mercato - OM : L’Arabie Saoudite arrive avec 300M€, voilà qui il faut recruter

Thibault Morlain

Si Frank McCourt est l'actuel propriétaire de l'OM, la vente du club phocéen serait imminente selon certains. L'Arabie Saoudite pourrait reprendre le pouvoir à Marseille et les Saoudiens pourraient débarquer avec un projet XXL. Il a ainsi été question notamment d'un budget mercato à hauteur de 300M€. Ça en fait donc des moyens pour recruter du beau monde. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs un mercato à 300M€ pour l'OM.

Guilles Restes - 9M€

Aujourd'hui, Pau Lopez est le gardien de but de l'OM. Mais voilà que l'Espagnol est loin d'être le plus rassurant sur sa ligne. Par conséquent, recruter un nouveau portier pourrait être une bonne idée. Et pour ce nouveau projet de l'Arabie Saoudite, quoi de mieux que de faire confiance à un gardien d'avenir : Guillaumes Restes. A 18 ans, le Français se révèle cette saison dans les buts de Toulouse. Annoncé comme un grand talent en devenir, il pourrait être le gardien de l'avenir pour l'OM. Sa valeur marchande est annoncée à 9M€ par Transfermarkt.

Rayan Aït-Nouri - 25M€

Au poste d'arrière gauche, Renan Lodi ne convainc pas vraiment depuis son arrivée à l'OM. Alors qu'un nouveau joueur pourrait être recruté à ce poste en janvier, Le 10 Sport souffle le nom de Rayan Aït-Nouri. Habitué à la Ligue 1, lui l'ancien d'Angers, l'Algérien évolue aujourd'hui à Wolverhampton, où ça cote ne cesse de monter. Selon nos informations, l'OM a d'ailleurs pensé à Aït-Nouri durant le dernier mercato estival. Revenir à la charge pourrait être une bonne idée alors que le latéral gauche des Wolves est évalué à 25M€.

William Saliba - 70M€

N'ayant pas pu retenir William Saliba après son prêt, l'OM pourrait cette fois envisager de recruter le défenseur d'Arsenal. Excellent lors de son passage à Marseille, l'international français est aujourd'hui le patron de la défense des Gunners. Ecoeurant de nombreux attaquants en Premier League, Saliba pourrait faire le plus grand bien à l'OM. Il faudra néanmoins sortir le chéquier pour recruter le joueur d'Arsenal alors que sa valeur serait de 70M€.

Martin Zubimendi - 40M€

Au milieu de terrain, recruter une pointure pourrait permettre également à l'OM de passer un cap. La bonne affaire pourrait être dénichée en Espagne, à la Real Sociedad. A 24 ans, Martin Zubimendi est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les plus grands clubs européens seraient intéressés par ses services. Et si l'OM se mêlait à la lutte pour Zubimendi ? Le joueur de la Real Sociedad est estimé à 40M€.

Kaoru Mitoma - 50M€

Alors que l'OM penserait à recruter au poste d'ailier en janvier, avec le budget de l'Arabie Saoudite, le club phocéen pourrait viser encore plus haut et s'offrir des joueurs de plus grande qualité. Un très beau coup pourrait notamment être réalisé en Premier League, à Brighton. A 26 ans, Kaoru Mitoma rayonne sous le maillot des Seagulls de l'autre côté de la Manche. Vif, percutant et impressionnant techniquement, Mitoma pourrait être un excellent renfort pour l'OM. Transfermarkt annonce sa valeur à 50M€.

Thiago Almada - 27M€

Autre renfort qui pourrait faire du bien au poste d'ailier : Thiago Almada. Déjà annoncé dans le viseur de l'OM du temps où le crack argentin était à Vélez Sarsfield, le club phocéen pourrait réaliser un joli coup en le recrutant enfin. A 22 ans, le milieu offensif se trouve aujourd'hui aux Etats-Unis, à Atlanta. Performant en MLS, Almada veut désormais faire le grand saut vers l'Europe. Direction l'OM ? Sa valeur est annoncée à 27M€ par Transfermarkt.

Santiago Gimenez- 40M€

Et si le « grantatakan » était enfin trouvé à l'OM ? Alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha ne donnent pas forcément entièrement satisfaction cette saison, recruter un numéro 9 pourrait être une nécessité pour l'Arabie Saoudite. Le bon coup pourrait se trouver du côté des Pays-Bas avec Santiago Gimenez. A 22 ans, l'Argentin empile les buts avec les Feyenoord Rotterdam. Après 16 journées de championnat, celui dont la valeur est estimée à 40M€ totalise 18 réalisations.

Antoine Griezmann - 25M€

Enfin, l'Arabie Saoudite aurait tout intérêt à se jeter sur Antoine Griezmann pour être le leader de ce nouveau projet à l'OM. Par le passé, le joueur de l'Atlético de Madrid a multiplié les déclarations d'amour à l'encontre du club phocéen. Griezmann et l'OM pourraient-ils enfin s'unir ? Pour s'offrir le protégé de Diego Simeone, le club phocéen n'aurait qu'à dépenser 25M€, le montant de sa clause libératoire.