Mercato - OM : Ils ont pensé à Zidane avant l’Arabie Saoudite

Si Frank McCourt est aujourd'hui le propriétaire de l'OM, les rumeurs à propos d'une vente du club phocéen sont nombreuses. Il est ainsi annoncé que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre les commandes avec un énorme projet en tête. Zinedine Zidane aurait ainsi déjà donné son accord pour venir entraîner l'OM, mais bien avant les Saoudiens, d'autres ont pensé à Zidane pour venir s'asseoir sur le banc olympien.

Issu de La Castellane, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais défendu les couleurs de l'OM quand il était joueur, ni même depuis qu'il est devenu entraîneur. Forcément, cela donne de grands regrets à Marseille, mais il ne faut jamais dire jamais... En effet, il n'est pas exclu que Zidane devienne l'entraîneur de l'OM, lui qui n'a toujours pas retrouvé de club depuis son départ du Real Madrid en 2021. En effet, France Bleu avait révélé que Zizou avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour venir à l'OM en cas de rachat. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on entend le nom de Zidane associé à un projet pour reprendre le club de Frank McCourt...

Mercato - OM : Une recrue de retour à l’envoyeur ? Il lâche ses vérités https://t.co/LqJy5oMaEn pic.twitter.com/wImRP1qTmB — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

« Qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? »

Il y a quelques années maintenant, avant l'Arabie Saoudite, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi étaient eux aussi intéressés à l'idée de racheter l'OM à Frank McCourt. Un projet qui n'aura pas abouti, mais les promesses étaient énormes et Zinedine Zidane était l'une d'elles. L'homme d'affaires franco-tunisien expliquait à propos de Zizou : « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira ».

« Je dormirais devant chez lui »