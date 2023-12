Mercato - PSG : Il fait le bilan après son transfert

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Lucas Hernandez a posé ses valises au PSG. Recruté pour 45M€, l'international français a quitté le Bayern Munich pour intégrer l'effectif de Luis Enrique. Et alors que la première partie de saison vient de se terminer, Lucas Hernandez a fait le bilan de ses premiers mois en tant que joueur du PSG.

Parmi les nombreuses recrues du PSG durant l'été, on retrouve notamment Lucas Hernandez. Débarqué en provenance du Bayern Munich, le défenseur polyvalent s'est rapidement imposé comme l'un des cadres du schéma de Luis Enrique. Après quelques mois maintenant au PSG, tout semble aller pour le mieux pour Lucas Hernandez...

Mercato - PSG - Mbappé : Un milliard d’euros pour le Real Madrid https://t.co/NZF3mZZpgQ pic.twitter.com/UQi622aF7V — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Je me suis très bien adapté à ce club »

Après la rencontre face à Metz, la dernière de 2023 pour le PSG, Lucas Hernandez s'est confié sur sa première partie de saison à Paris. La recrue estivale, rapportée par Le Figaro , a alors fait savoir : « Mon bilan individuel ? Bien, très bien, je revenais d'une longue blessure au genou mais je me sens très bien, je me suis très bien adapté à ce club, cette ville, ces supporters, et j'espère qu'on fera une grosse saison ».

« Objectif atteint »