PSG : Riolo annonce un joueur «brisé» dans le vestiaire !

Thomas Bourseau

Avant son entrée en jeu contre Metz mercredi soir (3-1), cela faisait quatre matchs que Gonçalo Ramos n’était pas apparu sous le maillot du PSG dans un premier temps par rapport aux choix tactiques de Luis Enrique puis en raison d’une grippe. Pour Daniel Riolo, l’attaquant portugais traverse une crise de confiance au Paris Saint-Germain.

Gonçalo Ramos ne vit pas la meilleure période de son aventure parisienne entamée l’été dernier avec sa signature au PSG. En effet, avant son entrée en toute fin de rencontre pour la réception de Metz au Parc des princes mercredi soir (3-1), l’international portugais n’avait plus joué la moindre minute pour le PSG depuis le nul concédé face à Newcastle le 28 novembre dernier.

«On a brisé Ramos qui n'est pas en confiance, donc il n'y a plus de 9 dans cette équipe»

Revenu d’une grippe, Gonçalo Ramos a eu une petite minute à se mettre sous la dent. Et il aurait pu ne pas lui en falloir plus pour trouver le chemin des filets. Sur un service de Vitinha, l’attaquant du PSG a manqué le cadre puisque sa tentative a frôlé le poteau gauche d’Alexandre Oukidja. Un manque de confiance ? C’est en effet la thèse exposée par Daniel Riolo à l’ After Foot mercredi soir. « On a brisé Ramos qui n'est pas en confiance, donc il n'y a plus de 9 dans cette équipe. Et personne ne me fera changer d'avis sur le fait que Kylian Mbappé n'est pas un 9 et qu'il ne doit pas l'être ».

Le petit nouveau du PSG réagit sur Instagram ! https://t.co/zClxzMNnST pic.twitter.com/gcKwPN00mc — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«Tu trouves un avant-centre, tu te démerdes pour en mettre un en faisant confiance à Ramos»