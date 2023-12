PSG : Malaise avec Kylian Mbappé, Luis Enrique se lâche

Amadou Diawara

Alors que Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé en attaque, un malaise existerait entre les deux hommes. Le numéro 7 du PSG n'appréciant pas d'évoluer en pointe. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Luis Enrique a lâché ses vérités sur sa relation avec Kylian Mbappé.

Depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a décidé de positionner Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Et pourtant, la direction du PSG a recruté à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour permettre à son numéro 7 d'évoluer sur l'aile gauche, son poste préférentiel. D'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas caché son mécontentement lorsqu'il évoluait dans l'axe la saison dernière, ne voulant pas faire partie du « pivot gang ».

Luis Enrique évoque sa relation avec Mbappé

Selon certaines rumeurs, il existerait un froid entre Kylian Mbappé et Luis Enrique à cause de ce changement de poste. Interrogé par Canal + ce mercredi soir, le coach du PSG a tenu à démentir cette information.

Mercato - PSG : Un double transfert est imminent ! https://t.co/XeMwKNc73S pic.twitter.com/mWI2pqsc2U — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«J'ai une superbe relation avec Kylian»