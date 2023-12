PSG : Luis Enrique interpelle déjà son nouveau joueur

Amadou Diawara

Lors du duel entre le PSG et le FC Metz ce mercredi soir, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec le club parisien. Comme un symbole, le crack de 16 ans a joué son premier match en équipe première le jour de l'anniversaire de son frère, Kylian Mbappé. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a justifié son choix d'utiliser Ethan Mbappé lors de la 17ème journée de Ligue 1.

Ce mercredi soir, le PSG recevait le FC Metz pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Alors qu'il fêtait ses 25 ans, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe. En effet, le numéro 7 du PSG a inscrit un doublé.

Ethan Mbappé fait ses débuts avec le PSG

Le jour de son anniversaire, Kylian Mbappé a également pu jouer son premier match officiel avec son petit frère. A seulement 16 ans, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG ce mercredi soir, étant entré en jeu à la 92ème minute de jeu contre le FC Metz.

«Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison»