Mbappé, Messi, Neymar… Il se lâche sur les stars du PSG

Durant deux saisons, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont porté le même maillot, celui du PSG. Le bilan de la MNM est mitigé, mais certains joueurs qui ont partagé le quotidien de ces stars ont tenu à leur rendre hommage. C'est notamment le cas de Pablo Sarabia, présent à Wolverhampton depuis janvier dernier.

Sur le papier, le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar avait tout pour s'imposer, notamment sur la scène européenne. Mais malgré la présence de ces trois stars durant deux saisons, le club parisien n'est pas parvenu à se rapprocher d'une victoire en Ligue des champions. Les critiques se sont fait de plus en plus nombreuses la saison dernière. Raison pour laquelle le PSG a pris la décision de mettre fin à ce que l'on a appelé la MNM.

Le PSG a disloqué la MNM cet été

Mis à part Mbappé, les deux autres membres de ce trio ont quitté le PSG. En fin de contrat, Lionel Messi a pris la décision de ne pas étirer son bail et de filer à l'Inter Miami. Quant à Neymar, il s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Le bilan de la MNM est mitigé. Mais pour Pablo Longoria, les côtoyer au quotidien a été un véritable plaisir.

« Ce sont des joueurs extraordinaires »