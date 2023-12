PSG : Riolo reçoit un message mystérieux, le clan Mbappé se déchire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours au cœur de l'actualité, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui régulièrement. D'ailleurs, Daniel Riolo a une nouvelle fois évoqué la situation de l'attaquant du PSG, révélant notamment qu'au sein de son entourage, il y a plusieurs courants qui ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Depuis qu'il a éclos aux yeux du grand public, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui pour différents sujets. C'est la raison pour laquelle il doit gérer de façon précise sa communication. Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué ce sujet, assurant qu'au sein même de l'entourage de l'attaquant du PSG, il existe différents courants.

Mercato - PSG : Le Qatar a tout prévu pour Mbappé https://t.co/3iOZMAuGLB pic.twitter.com/XN3NysKdFl — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Riolo contacté par le clan Mbappé

« Il y a deux mois, je reçois un SMS. Une dame se présente : "Je m'occupe de la communication de Kylian Mbappé". Cette dame s'appelle Patricia Goldman, grande agence de communication à Paris. On devait se rencontrer, mais on n'a pas pu se voir. Derrière, zéro nouvelle alors qu'on devait se parler. Je n'ai jamais su pourquoi je devais la rencontrer », révèle le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Il y a une opposition sur la façon de faire entre les deux côtés»