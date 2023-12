«La honte», Riolo a peur avec le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le verdict est tombé lundi au tirage au sort, et c'est donc la Real Sociedad qui affrontera le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation pour laquelle le club parisien semble partir largement favori, mais Daniel Riolo estime néanmoins que la tâche s'annonce bien plus compliquée que prévu pour le PSG.

Interrogé mardi en conférence de presse, Luis Enrique a réagi pour la première fois sur le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, qui opposera le PSG à la Real Sociedad : « J e suis content du tirage parce que j’avais très envie de retourner en Espagne. On l’espérait, notamment pour voir nos proches. On connaît très bien l’équipe de la Real Sociedad, avec des joueurs que j’ai eus sous mes ordres en sélection nationale. San Sébastien est l’une des plus belles villes d’Espagne. On sait que ce sera difficile », a indiqué l'entraîneur espagnol du PSG. Méfiance, donc, et Daniel Riolo confirme le danger dans l'After Foot sur RMC Sport .

Riolo se méfie de la Real Sociedad

« Évidemment que c’est un très bon tirage. Ça ne veut pas dire : ils vont gagner, ils vont se balader. Sur le papier, oui, le PSG doit gagner contre la Real Sociedad. Quand tu as des tirages au sort, tu as une part de réussite (..) On verra ce que l’équipe va donner sur le terrain. Si elle passe contre la Real Sociedad comment elle passera, comment elle passera en quarts de finale, c’est ça qui compte, pas simplement le résultat analysé de façon brute », estime Riolo.

« Obligé de gagner sinon ça va encore être la honte »