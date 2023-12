PSG - Mbappé : Il confirme le malaise avec Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le démenti de Luis Enrique, il semble y avoir un malaise entre l'entraîneur espagnol du PSG et sa star, Kylian Mbappé. Eric Di Meco livre son point de vue sur cet épineux sujet et semble lui aussi estimer qu'il y a un problème entre les deux hommes qui serait dû à différentes raisons.

Interrogé mardi en conférence de presse, Luis Enrique a nié en bloc tout malaise avec Kylian Mbappé au PSG : « Ma relation avec Mbappé ? Elle est parfaite, comme toujours. On n’est pas en couple mais presque. C’est lui qui ne veut pas ! Je ne sais pas pourquoi vous me posez souvent la question. Avec Kylian depuis le début, on a toujours été proches. Il sourit, il fait des blagues et moi aussi, j’aime bien rigoler », a indiqué le technicien espagnol. Et pourtant...

« Je pense qu’il est agacé »

De son côté, Eric Di Meco semble persuadé qu'il existe un problème entre Luis Enrique et Mbappé au PSG : « Je pense qu’il est agacé par son positionnement, il n’aime pas jouer à ce poste-là. Mbappé n’aime pas jouer avant-centre, on le sait depuis l’an dernier, le “pivot gang”, on connait l’histoire », lâche l'ancien joueur de l'OM sur RMC Sport .

« Le jeu prôné ne convient pas à Mbappé »