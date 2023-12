Mbappé - Luis Enrique : La guerre qui agite le PSG

Axel Cornic

Arrivé cet été pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique a installé sa méthode au Paris Saint-Germain, non sans rencontrer des problèmes. Le plus important ne serait autre que Kylian Mbappé, pas vraiment emballé par le nouveau jeu prôné par l’ancien du FC Barcelone et de la sélection espagnole.

L’avenir de Kylian Mbappé est l’un des sujets du moment. Il faut dire que son contrat se termine dans seulement quelques mois et un départ libre serait un véritable désastre pour le PSG. Une prolongation serait la priorité, mais du côté du joueur on ne semble pas vraiment être pressé.

Que se passe-t-il avec Mbappé ?

Et le temps ne joue pas vraiment en faveur des Parisiens, puisque dans seulement quelques jours Mbappé pourra déjà discuter librement avec d’autres clubs. Un départ en janvier ne semble pour le moment pas être au programme, mais ces dernières semaines la situation semble s’être crispée, avec des nombreux questionnements au sujet de l’attitude du numéro 7 du PSG sur le terrain.

Avec Luis Enrique, ça ne passe pas

On parle en effet d’un certain mal être Mbappé en cette fin de mois de décembre, avec un homme qui serait au centre de toutes les tensions. Il s’agirait en effet de Luis Enrique, dont la relation avec son joueur ne serait pas des plus chaleureuses. Une tendance confirmée ce lundi par La Gazzetta dello Sport , qui explique que cela pourrait impacter l’avenir proche du PSG.

Ça risque de durer...

Car Kylian Mbappé et Luis Enrique refuseraient la confrontation directe, qui semble pourtant être la meilleure solution pour crever l’abcès. Au lieu de cela, c’est une sorte de guerre à distance qui se serait installé entre deux des figures les plus importantes de ce PSG ! Lors de la conférence de presse de ce lundi le coach espagnol a essayé de désamorcer les choses en public, mais ce feuilleton pourrait bien rythmer l’hiver.