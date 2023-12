PSG : Luis Enrique prépare une nouvelle révolution ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va défier le FC Metz au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Après avoir mis en place un 3-3-4 contre le LOSC, Luis Enrique pourrait tenter un nouveau coup tactique pour cette rencontre, comme il l'a laissé entendre en conférence de presse ce mardi après-midi.

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Luis Enrique est imprévisible. Connu pour faire évoluer ses équipes en 4-3-3, le coach parisien a tenté des coups tactiques à plusieurs reprises, notamment ce dimanche soir face au LOSC.

Mercato - PSG : Une offre va partir pour Mbappé https://t.co/bp2MfL5vR8 pic.twitter.com/qEKaBO09CS — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Un nouveau coup tactique de Luis Enrique contre Metz ?

En effet, Luis Enrique a fait jouer son équipe en 3-3-4 (ou 3-4-3) sur la pelouse du LOSC lors de la 16ème journée de Ligue 1. Plus précisément, Arnau Tenas était dans les buts - remplaçant Gianluigi Donnarumma, suspendu - Marquinhos, Danilo Pereira et Milan Skriniar étaient alignés dans une défense à trois, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha constituaient le trident du milieu, tandis que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Bradley Barcola composaient la ligne d'attaque. L'international sud-coréen ayant également navigué au milieu de terrain.

«Notre objectif est d'être imprévisible pour notre adversaire»