PSG : Luis Enrique retourne en Espagne, il est comblé !

Le PSG a hérité de la Real Sociedad au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, et Luis Enrique retournera donc dans sa région d'origine. L'entraîneur espagnol a réagi à cette nouvelle ce mardi en conférence de presse, et il se frotte les mains tout en affichant une grande méfiance vu la qualité de son futur adversaire.

Le verdict est tombé lundi lors du tirage au sort qui s'est déroulé à Nyon, en Suisse : le PSG affrontera la Real Sociedad en 8es de finale de la Ligue des Champions, les 14 février et 5 mars prochain. Un rendez-vous majeur dans la saison des Parisiens et de leur nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui retournera donc pour l'occasion dans sa région d'origine en Espagne. D'ailleurs, l'ancien technicien du FC Barcelone n'a pas dissimulé sa joie suite à cette nouvelle...

« Revenir à la maison, c'est toujours bon »

Interrogé dans un premier temps au micro de PSG TV ce mardi, Luis Enrique a réagi à ce tirage au sort pour le PSG : « Je suis très content parce que nous revenons en Espagne. Revenir à la maison, c'est toujours bon, c'est une région d'Espagne que j'aime beaucoup parce qu'elle est proche de ma ville, Gijon. Elle a terminé première du groupe, de très bons résultats, un très bon entraîneur, de très bons joueurs », confie Enrique, qui se méfie donc de la Real Sociedad.

