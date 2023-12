PSG : La famille Letellier sort du silence après son agression

Thomas Bourseau

Gardien du PSG, comme Gianluigi Donnarumma avant lui, Alexandre Letellier a été victime d’un violent cambriolage ces dernières heures. Menacé à son domicile dans les Yvelines, le portier a été témoin d’une scène horrible, à savoir sa femme qui a été battue par les malfaiteurs. Chloé Letellier s’est exprimée sur ses réseaux sociaux en donnant de ses nouvelles.

Après Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison, c’est un autre gardien du PSG qui a été tristement victime d’un cambriolage plus que dangereux pour lui et sa famille. Le Parisien a révélé ce mardi matin que quatre malfaiteurs se sont introduits au domicile d’Alexandre Letellier et de sa famille. Sur les coups de 2 heures du matin, l’alarme anti-intrusion a retenti au domicile des Letellier situé à Hardricourt dans les Yvelines.

La famille Letellier cambriolée et violentée par des malfaiteurs à leur domicile !

Les cambrioleurs ont, toujours selon les informations récoltées par Le Parisien , forcé le gardien du PSG et sa compagne Chloé Letellier a raccroché le téléphone au moment où ils tentaient de contacter la police pour leur venir en aide. Protégeant ses enfants âgés de 2 et 6 ans, Chloé Letellier a été frappée au visage en tenant le cadet dans ses bras. Mais ce n’est pas tout, des menaces de mort ont également fusées de la bouche des malfaiteurs, dont un a semblé être armé d’un couteau, afin de s’emparer des objets de valeur et de sommes d’argent.

Trois cambrioleurs appréhendés par les forces de l’ordre, le dernier s’est enfui

Finalement, les autorités sont intervenues en parvenant à se saisir de trois des quatre malfaiteurs, dont deux d’entre eux n’avaient pas encore atteint leur majorité, lorsque le dernier est passé entre les mailles du filet.

Cambriolage : Un joueur du PSG se fait attaquer https://t.co/ZrNJiXZMYN pic.twitter.com/iZ9OwYqSK2 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Chloé Letellier : «Nous allons bien, physiquement»