Un retour attendu au PSG, ça vire au cauchemar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éloigné des terrains depuis février pour une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe espérait retrouver ses coéquipiers en cette fin d’année, mais le titi du PSG est en retard sur son calendrier, au point que des doutes existent sur une reprise en janvier. D’ailleurs, une nouvelle opération ne serait pas à écarter pour lui.

Le cauchemar va-t-il durer pour Presnel Kimpembe ? Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre l’OM le 26 février dernier, le défenseur de 28 ans n’a plus foulé les terrains depuis. Et l’heure de la reprise n’a pas encore sonné pour lui. Alors qu’il suit un programme adapté et espérait revenir en cette fin d’année, Kimpembe va encore devoir patienter, et l’incertitude est totale sur sa capacité à pouvoir revenir à temps pour les premières grandes échéances de 2024. Une nouvelle opération serait même envisagée.

À l’étranger, le PSG leur fait mal https://t.co/Y4oJWHt3sE pic.twitter.com/bGBsFAqiYm — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Nouvelle opération pour Kimpembe ?

D’après les informations divulguées par le journaliste Romain Molina, le défenseur du PSG pourrait en effet devoir repasser par la case opération alors que sa convalescence est difficile. Ce que confirme en partie Sports Zone , précisant qu’une nouvelle opération n’est pas à exclure pour l’international français, bien que rien ne soit acté pour l’heure, celui-ci restant dans l’attente de l’évolution de sa blessure.

Un défenseur pourrait débarquer au PSG

Une situation qui pourrait alors influencer la position du PSG dans le mercato hivernal, avec l’arrivée d’un renfort défensif en janvier. Selon la presse brésilienne, Lucas Beraldo (São Paulo – 20 ans) serait dans le collimateur de Luis Campos et pourrait prochainement débarquer dans la capitale.