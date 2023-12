Cambriolage : Un joueur du PSG se fait attaquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau cambriolage à Paris. Troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier a été victime de cambrioleurs violents, qui n'ont pas hésité à s'attaquer à sa compagne. Ces derniers ont réclamé des bijoux et de l'argent avant que la police intervienne et interpelle trois hommes, dont deux mineurs. Ils ont été placés en garde à vue.

Ces dernières années, de nombreux joueurs du PSG ont été victimes de cambriolage. C'était le cas d'Angel Di Maria, Julian Draxler ou encore de Marquinhos. Et dans la nuit de lundi à mardi, un nouveau parisien a été attaqué à son domicile dans les Yvelines.

Letellier cambriolé

Selon les informations de RMC Sport , Alexandre Letellier a dû affronter des cambrioleurs violents. Vers deux heures du matin, le portier parisien et sa compagne ont été réveillés par le déclenchement de leur alarme. Immédiatement, Letellier décide d'appeler la police, mais les individus ont eu le temps de pénétrer dans le domicile.

Trois hommes ont été interpellés

A en croire le média, les quatre malfaiteurs ont séquestré le couple et leurs deux enfants. Les agresseurs ont réclamé des bijoux et de l'argent, mais la police est arrivé sur les lieux à temps et à interpeller trois personnes, dont deux mineurs. Ils ont été placés en garde à vue.