PSG : Surprise avec Zaïre-Emery, il dit tout

Titularisé par Luis Enrique dans un rôle de faux latéral droit à la surprise générale dimanche soir pour la rencontre entre le LOSC et le PSG, Warren Zaïre-Emery a donc pris la place habituelle d’Achraf Hakimi. Un choix tactique qui a surpris plus d’un observateur, et Luis Enrique s’en est expliqué en conférence de presse après le match.

Alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse du LOSC dimanche soir en championnat (1-1 score final), Luis Enrique avait communiqué une composition d’équipe pour le moins inattendue, une heure avant le début de la rencontre. En effet, Warren Zaïre-Emery occupait le rôle de latéral droit, en lieu et place d’Achraf Hakimi.

« Tenter quelque chose de différent »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du PSG a justifié cette petite surprise tactique avec Zaïre-Emery : « Nous avons tenté quelque chose de différent ce soir afin d’avoir plus de contrôle. Nous l’avons bien fait pendant les 80 premières minutes selon moi. Il n’y avait aucun souci à ce niveau contre un super adversaire. Nous contrôlions et menions au score », explique Luis Enrique.

Le PSG tenu en échec