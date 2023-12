PSG : Le coup de gueule inattendu de Luis Enrique

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, en clôture de la 16ème journée, le PSG a été accroché sur le pelouse du LOSC (1-1). Les hommes de Luis Enrique n’ont donc pas réussi à faire mieux qu’un match nul face aux Dogues. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est présenté en conférence de presse et Luis Enrique avait certains reproches à faire.

Au stade Pierre Mauroy, le problème de la pelouse n’est toujours pas résolu. L’état du terrain laisse énormément à désirer et forcément, cela n’aide pas à jouer lors des matchs du LOSC. Ce dimanche soir, le PSG en a fait l’expérience. D’ailleurs, après la rencontre, Luis Enrique en a rajouté une couche sur ce problème…

« Ça a porté préjudice au spectacle »

Cela fait un moment maintenant que le pelouse du stade du LOSC est au coeur des débats. L’état du terrain suscite de nombreuses critiques et voilà que même Luis Enrique y est donc allé de ses reproches. Devant les journalistes, l’entraîneur du PSG a ainsi balancé : « On ne l’a pas encore dit mais l’état du terrain ne nous a pas permis, tout comme à Lille d’ailleurs, d’être très précis et ça a porté préjudice au spectacle ».

« Avec une meilleure surface de jeu… »