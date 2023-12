Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a été crée en 1970. Et très vite, le recrutement du club parisien a eu un accent brésilien. En effet, que ce soit Joel Camargo, Armando Monteiro ou à la fin des années 70 Abel Braga, tous sont directement venus du Brésil afin de renforcer l’effectif du PSG. Et il se trouve que le Paris Saint-Germain soit en passe de remettre ça, des décennies plus tard, avec Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Tour d’horizon.

Depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG en juin 2022, le dirigeant portugais semble particulièrement être enclin à l’idée de mettre la main sur une pépite du football brésilien issue du championnat local. Ce fut notamment le cas avec Endrick, qui a donné son accord au Real Madrid, avec Andrey Santos qui s’est pour sa part envolé pour Londres et Chelsea ou encore avec Vitor Roque qui a préféré le FC Barcelone. Néanmoins, il se pourrait que Campos soit en passe de se racheter avec Gabriel Moscardo, milieu défensif de 18 ans du Corinthians et Lucas Beraldo, défenseur de Sao Paulo de 20 ans. Une vieille tradition du PSG bientôt de retour ?

Joel Camargo, Armando Monteiro et Abel Braga, les précurseurs !

A l’été 1971, Joel Camargo a débarqué au PSG un an après le titre de champion du monde décroché avec la sélection brésilienne et le roi Pelé. Malgré une demi-saison et deux matchs disputés, Camargo a tout de même été le premier joueur brésilien recruté en provenance du Brésil et de Santos à arborer les couleurs bleu et rouge du Paris Saint-Germain. Camargo a ouvert la voie à Armando Monteiro. Passés par Flamengo, Botafogo, Fluminense et Fortaleza, Monteiro débarque à Paris en 1973 et y effectue une saison. A la fin des années 70, Abel Braga devient le troisième joueur brésilien à quitter ses terres natales pour s’engager au PSG et devient le premier auriverde à rester plus longtemps qu’une saison puisqu’il en fait deux à Paris.

Le début des légendes auriverdes avec Rai, Leonardo et Ronaldinho

Après Valdo, qui était passé par le Benfica Lisbonne avant de signer au PSG, Rai est la deuxième légende brésilienne du club de la capitale. Et contrairement à Valdo, l’attaquant est directement venu du Brésil et de Sao Paulo en 1993. En l’espace de cinq saisons au Paris Saint-Germain, l’altruiste Rai a inscrit 72 buts et est resté dans les mémoires des supporters parisiens avec des adieux mémorables au Parc des princes en 1998 devant lesquels Rai avait fini en pleurs.



Malgré un passage en Europe à Valence, Leonardo a bien débarqué au PSG en 1996 en provenance du Brésil et de Sao Paulo comme Rai avant lui. Certes, le milieu de terrain n’est resté qu’une saison au PSG en tant que joueur, mais est devenu une icône du club après sa carrière de par son travail de bâtisseur au début du projet QSI de l’été 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022.



Magicien, cheville élastique… Les adjectifs pour définir Ronaldinho sont nombreux. Champion du monde 2002 avec le Brésil, le virevoltant ailier et milieu offensif a mis le feu aux pelouses françaises de 2001 à 2003 avant de s’envoler pour Barcelone. Le PSG avait réalisé un coup de maître en 2001 en bouclant son transfert avec Gremio. Et jusqu’à ce jour, Ronaldinho est adulé par la majorité des supporters, quand bien même son professionnalisme avait été pointé du doigt par son entraîneur de l’époque Luis Fernandez de par son attirance pour la vie nocturne parisienne.

Lucas Moura, l’unique coup de QSI au Brésil !

Les Brésiliens se sont par la suite succédés au PSG avec un succès mitigé et d’une autre échelle que des joueurs comme Rai et Ronaldinho. Mais le dernier joueur qui a laissé une véritable trace dans les mémoires des observateurs et des supporters en ayant été formé au pays et arrivé du Brésil n’est autre que Lucas Moura. Alors que Manchester United était entre autres sur les rangs, c’est le PSG que l’attaquant choisissait à l’hiver 2013, un an après les venues de ses compatriotes Alex et Maxwell qui pour leur part avaient déjà joué en Europe. Même son de cloche pour Marquinhos, recruté à la Roma à l’été 2013 et pour le reste des Brésiliens passés par le PSG depuis comme David Luiz, Neymar ou Dani Alves. En cas de recrutement de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo, le PSG trouverait enfin le ou les successeurs de Lucas Moura !