Mercato : Une énorme bataille attend le PSG pour ce crack

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les clubs viennent aux renseignements pour plusieurs joueurs. Le PSG ferait partie des équipes intéressées par le jeune défenseur Leny Yoro mais pour boucler ce transfert, ça ne sera pas évident. En effet, selon nos informations, trois autres gros clubs sont dessus.

Malgré les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, le PSG demeure toujours aussi fébrile en défense, en particulier dans le jeu aérien. De plus, la défense centrale est vieillissante et les dirigeants parisiens souhaiteraient préparer l'avenir. D'après Foot Mercato , Leny Yoro serait dans les petits papiers de Luis Campos. Comme expliqué sur le10sport.com, le rapprochement entre le joueur et Jorge Mendes pourrait faciliter l'opération. Le PSG aura au moins besoin de cela car la concurrence risque d'être féroce.



La Premier League en pince pour Yoro

Le phénomène Leny Yoro affole la Premier League. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le jeune défenseur de 18 ans intéresse Manchester City, Manchester United ainsi que Liverpool. Trois écuries difficilement refusable et qui possèdent également un très gros budget. Le PSG aussi certes, mais pour l'heure, Yoro n'est pas une priorité. Les Reds de Jurgen Klopp représentent un danger majeur car Yoro représente une belle opportunité pour pallier à la blessure de Joël Matip et aux nombreux pépins physiques auxquels fait face Ibrahima Konaté, lui qui discute actuellement d'une prolongation de contrat avec le club de la Mersey. Une grosse bataille attend donc le PSG pour celui que l'on décrit comme un « monstre » dans son entourage.

«Aujourd’hui c’est un monstre»